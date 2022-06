राहुल गांधी के कार्यालय पर हुए हमले के मामले में SFI के 19 कार्यकर्ता गिरफ्तार, कांग्रेस ने सीएम पिनराई विजयन पर लगाए आरोप

Highlights पुलिस ने बताया कि अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है SFI कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी वायनाड में राहुल गांधी के कार्यालय पर हुए हमले के संबंध में की गई है अदालत ने SFI कार्यकर्ताओं दो सप्ताह के लिये हिरासत में भेज दिया है

वायनाडः केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कार्यालय पर हुए हमले के संबंध में सत्तारूढ़ माकपा की छात्र इकाई स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के 19 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में शनिवार को और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों की पहचान एसएफआई के स्थानीय कार्यकर्ताओं के रूप में हुई है और एक अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के लिये हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस ने बताया, "अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया है तथा आज और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। फिलहाल मामले की जांच मनंतवाडी के पुलिस उपाधीक्षक कर रहे हैं और जल्द ही इसे एडीजीपी के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल को सौंप दिया जाएगा।''

