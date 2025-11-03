'पप्पू', 'टप्पू' और 'अक्कू' 'इंडिया' गठबंधन में तीन नए बंदर?, यूपी सीएम आदित्यनाथ ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव पर किया हमला, वीडियो

बिहार में गरीबों के लिए उपलब्ध कराए गए राशन को राजद-कांग्रेस के शासन में लूटा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में एक रैली में आरोप लगाया।

Highlightsमाफिया की छाती पर बुलडोजर चलाकर इसका समाधान निकाला है। हम क्या कह सकते हैं? जनता यह देख और सुन रही है।घुसपैठियों को राज्य की सुरक्षा से समझौता करने की अनुमति दे रहे हैं।

केवटीः बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले महात्मा गांधी के तीन बंदर हुआ करते थे, लेकिन अब इंडी गठबंधन में तीन नए बंदर हैं, पप्पू, जो सच या अच्छा नहीं बोल सकते, टप्पू, जो अच्छा नहीं देख सकते और अप्पू, जो सच नहीं सुन सकते। ये लोग एनडीए के विकास कार्यों को न तो देख सकते हैं और न ही स्वीकार कर सकते हैं। आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने अपहरण को अपना उद्योग और पेशेवर माफिया को अपना शिष्य बना लिया है।

   

इसलिए हमने इन पेशेवर माफिया की छाती पर बुलडोजर चलाकर इसका समाधान निकाला है। यूपी सीएम की कि भारतीय गठबंधन के अपने 3 बंदर हैं। पप्पू, टप्पू और अप्पू.। टिप्पणी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वह एक योगी हैं लेकिन वह हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक योगी हनुमान जी का अपमान कर रहा है। हम क्या कह सकते हैं? जनता यह देख और सुन रही है।

बिहार में गरीबों के लिए उपलब्ध कराए गए राशन को राजद-कांग्रेस के शासन में लूटा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में एक रैली में आरोप लगाया। राहुल, तेजस्वी और अखिलेश बिहार में अपराधियों को गले लगा रहे हैं और घुसपैठियों को राज्य की सुरक्षा से समझौता करने की अनुमति दे रहे हैं।

