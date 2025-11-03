'पप्पू', 'टप्पू' और 'अक्कू' 'इंडिया' गठबंधन में तीन नए बंदर?, यूपी सीएम आदित्यनाथ ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव पर किया हमला, वीडियो
बिहार में गरीबों के लिए उपलब्ध कराए गए राशन को राजद-कांग्रेस के शासन में लूटा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में एक रैली में आरोप लगाया।
केवटीः बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले महात्मा गांधी के तीन बंदर हुआ करते थे, लेकिन अब इंडी गठबंधन में तीन नए बंदर हैं, पप्पू, जो सच या अच्छा नहीं बोल सकते, टप्पू, जो अच्छा नहीं देख सकते और अप्पू, जो सच नहीं सुन सकते। ये लोग एनडीए के विकास कार्यों को न तो देख सकते हैं और न ही स्वीकार कर सकते हैं। आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने अपहरण को अपना उद्योग और पेशेवर माफिया को अपना शिष्य बना लिया है।
VIDEO | Keoti, Bihar: Addressing a public meeting, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath takes a swipe at opposition leaders, saying, “There used to be three monkeys of Mahatma Gandhi, but now the INDI alliance has three new types - Pappu, who cannot speak truth or good;… pic.twitter.com/hsQbiNp6Fr— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2025
#WATCH | Darbhanga, Bihar | UP CM Yogi Adityanath says, "... People of RJD and Congress have made kidnapping their industry and professional mafia their disciples. Hence, we have found a solution to this professional mafia by running a bulldozer over their chest." pic.twitter.com/3Sv8BqqTH1— ANI (@ANI) November 3, 2025
VIDEO | Keoti, Bihar: Addressing a public rally, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath says, “Bihar burns whenever RJD and Congress come to power. We will throw out infiltrators from our border towns, just like we removed Pakistani elements from J&K after the abrogation of… pic.twitter.com/Cf615lErf5— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2025
इसलिए हमने इन पेशेवर माफिया की छाती पर बुलडोजर चलाकर इसका समाधान निकाला है। यूपी सीएम की कि भारतीय गठबंधन के अपने 3 बंदर हैं। पप्पू, टप्पू और अप्पू.। टिप्पणी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वह एक योगी हैं लेकिन वह हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक योगी हनुमान जी का अपमान कर रहा है। हम क्या कह सकते हैं? जनता यह देख और सुन रही है।
#WATCH | On UP CM's "...INDI alliance has 3 monkeys of their own: Pappu, Tappu, and Appu..." remark, Congress leader Pawan Khera says, "He is a Yogi but he is insulting Hanuman ji. Imagine a Yogi insulting Hanuman ji. What can we say? Public is watching and hearing this." https://t.co/EyKIGlWw4mpic.twitter.com/1VsjComcjt— ANI (@ANI) November 3, 2025
