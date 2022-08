केसीआर ने पीएम मोदी के साथ चल रही रस्साकशी के बीच उठाया नीति आयोग की बैठक पर सवाल, कहा- ‘केंद्र राज्यों के साथ पक्षपात करता है, इसलिए उपयोगी नहीं है बैठक’

Highlights केसीआर ने मोदी सरकार हमला करने के लिए नीति आयोग की बैठक से दूर होने ऐलान किया तेलंगाना के सीएम ने कहा केंद्र सरकार राज्यों के साथ पक्षपात करती है केसीआर ने कहा कि राज्यों के साथ हो रहे असमान व्यवहार के बीच ऐसी बैठक का फायदा नहीं है

हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छत्तीस का आंकड़ा रखने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मोदी सरकार को घेरते हुए ऐलान किया कि वो 7 अगस्त से दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे।

तेलंगाना में भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहे केसीआर ने शनिवार को कहा कि वह 7 अगस्त को होने वाली नीति आयोग की 7 वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि इस तरह की होने वाली बैठक राज्यों के लिए उपयोगी नहीं है।

I will not be a part of the 7th Governing Council meeting of NITI Aayog which is going to be held in Delhi tomorrow, as a mark of protest: Telangana CM K Chandrashekar Rao pic.twitter.com/m8sm5YQwWf