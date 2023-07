कर्नाटक: उडुपी मेडिकल कॉलेज के टॉयलेट में हिडन कैमरे की खबर निकली अफवाह, NCW सदस्य खुशबू सुंदर ने किया दावा बोलीं- "इसमें कोई सच्चाई नहीं..."

Highlights उडुपी मेडिकल कॉलेज के शौचालय में गुप्त कैमरे की बात निकली अफवाह खुशबू सुंदर ने कहा ये दावा गलत है कर्नाटक के उडुपी कॉलेज में लड़कियों के बाथरूम में वीडियो बनाने का है मामला

बेंगलुरु: कर्नाटक के उडुपी मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के बाथरूम में हिडन कैमरे लगाने के आरोप में जमकर हंगामा हुआ और मामले में तीन छात्राओं को आरोपी बताया गया। मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य और भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने खुद मामले की जांच का जिम्मा उठाया।

भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने गुरुवार को एएनआई से बात करते हुए कहा कि उडुपी मेडिकल कॉलेज के शौचालय में छिपे हुए कैमरे का दावा गलत है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

खुशबू सुंदर ने मामले की जांच के लिए उडुपी में नेत्र ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज का दौरा किया और प्रबंधन के साथ बातचीत की।

#WATCH | Udupi Video Incident: NCW (National Commission for Women) member Khushbu Sundar says, "There are rumours that there were hidden cameras in toilets. There is no truth in it. False videos are going around. It is an institution so there can't be any hidden cameras. We are… pic.twitter.com/zhDDSevgIX