बस और लॉरी की भीषण टक्कर, 9 यात्रियों की मौत, दर्जन से ज्यादा घायल; वीडियो वायरल

Karnataka Road Accident:कर्नाटक के कोलार में एक भीषण सड़क हादसा होने से कई लोगों की जान चली गई। हादसा इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। सड़क दुर्घटना के बाद कुछ फुटेज सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि बस और लॉरी की टक्कर से सड़क पर कैसे अफरा-तफरी मच गई है। बस किसी कबाड़ के रूप में तब्दील हो गई है क्योंकि वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, इस दुखद घटना में नौ यात्रियों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया। वहीं, मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया गया है जिनकी पहचान के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

Karnataka: A bus was hit by a tipper lorry near Kolar. Nine dead, over 15 injured while traveling from Bangalore to Tirupati. Police have arrived and shifted the injured to the hospital. More details are awaited pic.twitter.com/wd4WsdsB1z