कर्नाटक चुनाव 2023: कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की, जगदीश शेट्टार इस सीट से मिला टिकट

बैंगलोर: कांग्रेस ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 7 उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची जारी की। पार्टी ने हुबली-धारवाड़-मध्य से नवनियुक्त सदस्य जगदीश शेट्टार को मैदान में उतारा है। हाल ही में कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी।

इससे पहले 15 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के लिए 16 नए चेहरों को पेश करते हुए अपनी तीसरी सूची जारी की थी। विशेष रूप से, पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के दूसरी सीट कोलार से चुनाव लड़ने के अनुरोध को भी ठुकरा दिया।

इस बीच, कांग्रेस में शामिल होने के एक दिन बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सावदी का टिकट के साथ स्वागत किया गया है। वह बेलागवी जिले की अथानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे।

साथ ही, जेडीएस के वरिष्ठ नेता केएम शिवलिंग गौड़ा, जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे, को अरसीकेरे से मैदान में उतारा गया है। राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनजर, राहुल गांधी ने कर्नाटक में अपनी पार्टी के लिए समर्थन हासिल करने के लिए अमूल दूध के 'नंदिनी दूध' को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया।

