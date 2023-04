आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक लोकायुक्त की छापेमारी, बीबीएमपी अधिकारी के घर से मिले लाखों के गहने और नकदी

Highlights कर्नाटक में लोकायुक्त ने छापेमारी में बरामद किए नकद और गहने सोमवार को ADTP अधिकारी गंगाधरैया के आवास पर हुई छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने छापेमारी की

बेंगलुरु:कर्नाटक में सोमवार को लोकायुक्त विभाग ने आय अधिक संपत्ति के मामले में बीबीएमपी अधिकारी के घर पर छापा मारा है।

जानकारी के अनुसार, लोकायुक्त अधिकारियों ने आज सुबह बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके के सहायक निदेशक नगर नियोजन (एडीटीपी) गंगाधरैया के घर पहुंचे और तलाशी ली।

छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने गंगाधरैया के घर से गोपनीय दस्तावेज और आभूषण प्राप्त किए हैं। गौरतलब है कि घर से लाखों रुपये कैश और गहने बरामद हुए है जिनका कोई हिसाब नहीं है।

Karnataka | Lokayukta raids BBMP official ADTP Gangadharaiah in Bengaluru's Yelahanka in connection with a disproportionate assets case. Cash and jewellery recovered during the raid. pic.twitter.com/y2qtXrdFVw