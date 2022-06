जामिया मस्जिद विवाद: धारा 144 लागू होने के बावजूद किरंगूर जंक्शन पर जमा हुए हिंदू संगठनों के सदस्य, मस्जिद में पूजा करने पर अड़े है VHP के लोग

Highlights कर्नाटक के मांड्या जिले में आज धारा 144 लागू होने के बावजूद लोग वहां इकट्ठा हुए है। पुलिस उन्हें समझाक घर वापस भेजने की कोशिश कर रही है। हालात को देखते हुए इलाके में करीब 500 पुलिसकर्मी की तैनाती हुई है।

जामिया मस्जिद विवाद: कर्नाटक (Karnataka) के मांड्या (Mandya) जिले के श्रीरंगपटना (Srirangapatna) शहर में घारा 144 लागू होने के बावजूद भी हिंदू संगठनों के सदस्य बाहर निकले है और किरंगुर जंक्शन पर जमा हुए है। ऐसे में पुलिस उनके समझा कर घर भेजने में लगी है। आपको बता दें कि शनिवार सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक वहां कर्फ्यू लगा है। वे लोग जामिया मस्जिद में पूजा करने की बात पर अड़े हुए है। विहिप के धमकी को देखते हुए इलाके में करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

आपको बता दें कि जामिया मस्जिद में पूजा करने के विश्व हिंदू हिंदू परिषद (विहिप) के आह्वान के मद्देनजर कर्नाटक के श्रीरंगपटना में सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी गई है। गौरतलब है कि कुछ दक्षिणपंथी संगठनों का दावा है कि 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान की पूर्ववर्ती राजधानी श्रीरंगपटना में स्थित इस मस्जिद को एक हनुमान मंदिर को नष्ट करके बनाया गया है। इसके मद्देनजर शहर में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है, ताकि इस दौरान कोई भी प्रदर्शन या रैली न हो सके।

जिला पुलिस बल के अलावा कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस को भी तैनात किया गया है। सड़कों पर अवरोधक लगाए गए हैं। इस बीच, मोटरसाइकिल पर सवार और भगवा गमछा पहने तथा भगवा झंडे थामे बजरंग दल व विहिप कार्यकर्ताओं ने ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए।

Karnataka | Members of Hindu organisatios gather at Kirangur junction in Srirangapatna town, Mandya district. They had called for a march to Jamia Masjid here today, saying that they will enter the mosque and perform puja there.



Section 144 CrPC is currently imposed in the town. pic.twitter.com/mgzFz1BJd3