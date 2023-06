कर्नाटक सरकार पाठ्यक्रम से हटाएगी हेडगेवार का चैप्टर, कांग्रेस ने आरएसएस के संस्थापक को बताया 'कायर'

Highlights कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा- बच्चों के लिए जो जरूरी रहेगा वह पाठ्यक्रम में रहेगा भाजपा ने कहा- आरएसएस पर अध्याय को हटाने का प्रयास करके, कांग्रेस अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने केशव हेडगेवार को "कायर" कहा

बेंगलुरु: कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में सुधार करने की योजना बनाई है, जिससे सत्तारूढ़ दल और भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया है। कर्नाटक सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संस्थापक डॉ केशव बलिराम हेडगेवार पर एक अध्याय हटाने के लिए तैयार है। डॉ हेडगेवार के एक अध्याय को पिछले साल दसवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, जिसे अब मौजूदा सरकार हटाने की तैयारी में है।

कर्नाटक से बीजेपी सांसद और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेडगेवार और आरएसएस पर अध्याय को हटाने का प्रयास करके, कांग्रेस अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसकी देश को कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि हेडगेवार ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस नेताओं के पूर्ण स्वतंत्रता के विचार से पहले ही की थी।

वहीं कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के पाठों को हटाने की योजना के बारे में पूछे जाने पर कहा, "बच्चों के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह रहेगा और उनकी पहुंच होगी।" शुक्रवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, बंगारप्पा ने कहा कि वह पाठ्यपुस्तकों से क्या हटाया जाएगा इसका विवरण निर्दिष्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि निर्णय विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा।

#WATCH | Madhu Bangarappa, Minister of Primary and Secondary Education, Karnataka speaks on State Govt's proposal to revise school textbooks this year; says, "It is their(BJP) version because they have never understood children's mentality and what they are supposed to give to… pic.twitter.com/nFJheJctcB