कर्नाटक सरकार का आदेश, हुक्के से जुड़ी चीजों को किया बैन

Highlights डबल्यूएचओ की रिपोर्ट के बाद कर्नाटक सरकार ने दिया आदेश अब राज्य भर में नहीं मिलेगा हुक्का दूसरी तरफ अब प्रचार को भी बैन कर दिया गया है- कर्नाटक सरकार

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने कड़ा निर्णय लेते हुए हुक्का से जुड़े किसी भी उत्पाद की बिक्री और उपभोग को लेकर प्रतिबंध लगा दिया। सरकारी आदेश की मानें तो हुक्का की बिक्री, खरीद, प्रचार, मार्केटिंग और उपभोग पर तत्काल प्रभाव से बैन किया।

इस मानक के तहत दिया आदेश

कर्नाटक सरकार ने इस आदेश को (सिगरेट और तंबाकू उत्पाद, 2003) कोटपा, बाल देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता अधिनियम 2006, कर्नाटक विष (कब्जा और बिक्री) नियम 2015, नियंत्रण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम और इससे संबंधित धाराओं के तहत जारी किया है।

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने 7 फरवरी को हुक्का पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। मंत्री के अनुसार, यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवाओं की सुरक्षा के लिए लिया गया था। यह राज्यव्यापी हुक्का प्रतिबंध विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे-2016-17 (गैट्स-2) के डेटा द्वारा समर्थित है। हुक्का पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश में हुक्का और संबंधित सामग्री की बिक्री, विज्ञापन और हुक्का के कारोबार पर भी रोक है।

Karnataka Health Minister Dinesh Gundu Rao announces statewide ban on hookah to protect public health and youth.



