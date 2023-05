कर्नाटक: बीजेपी के अश्वथ नारायण के खिलाफ FIR दर्ज, "सिद्धारमैया को खत्म करो" बयान पर कार्रवाई

Highlights कर्नाटक में बीजेपी विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज अश्वथ नारायण के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत अश्वत नारायण ने सिद्धारमैया को खत्म करो का बयान दिया था

बेंगलुरु: दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बीजेपी विपक्ष में आ गई है। राज्य में सिद्धारमैया की सरकार बनी है और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बन गए हैं।

इस बीच, नई सरकार के सत्ता में आने बाद कर्नाटक बीजेपी विधायक सीएन अश्वथ नारायण ने सिद्धारमैया के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के बाद राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है।

ऐसा लगता है कि अपने बयान के कारण वह बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं क्योंकि अब अश्वथ नारायण के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल, उन्होंने सिद्धारमैया को खत्म करो वाला बयान दिया था जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

FIR registered against former Karnataka Minister and BJP MLA CN Ashwath Narayan at Devaraja Police Station in Mysuru for his alleged statement in which he said beat Siddaramaiah like Tipu Sultan. Karnataka Congress leaders are also demanding the arrest of Ashwath Narayan.



(File… pic.twitter.com/56OYICjHRd