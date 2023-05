कर्नाटक चुनाव: एक्जिट पोल के नतीजों के बाद राहुल गांधी का पहला ट्वीट, इन्हें बताया 'बब्बर शेर'

Highlights कर्नाटक एक्जिट पोल के नतीजे आए कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा बब्बर शेर

Karnataka Assembly Election: कर्नाटक में सभी 224 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। चुनाव लड़ने वालों में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, जेडीएस के मुखियाा एचडी कुमारस्वामी जैसे कई दिग्गज शामिल हैं और सबका भविष्य अब ईवीएम में बंद हो गया है। मतगणना 13 मई को होगी। वोटिंग के बाद एक्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं। लगभग सभी एक्जिट पोल्स में कांग्रेस को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। एक्जिट पोल्स के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है।

राहुल ने ट्विटर पर लिखा, "मैं पार्टी के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं को एक अच्छी तरह से चलने वाले, गरिमापूर्ण और ठोस जन-उन्मुख चुनावी अभियान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रगतिशील भविष्य के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद।"

I want to thank the Babbar Sher workers and leaders of Congress for a well-run, dignified and solid people-oriented campaign.



Thank you to the people of Karnataka for coming out in large numbers to vote for a progressive future.