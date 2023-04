Karnataka Election 2023: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया बड़ा बदलाव, पूर्व सांसद बीएन चंद्रप्पा को बनाया कार्यकारी अध्यक्ष

Highlights कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस ने यह बदलाव विधानसभा चुनाव से महज एक महीने पहले ही किया है।

Karnataka Assembly Election 2023: कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने से पहले कांग्रेस ने पार्टी में एक बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने बीएन चंद्रप्पा को तत्काल प्रभाव से कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है।

BN Chandrappa appointed as Working President of the Karnataka Pradesh Congress Committee, with immediate effect: Congress pic.twitter.com/UxuayGUJdL