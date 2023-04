कर्नाटक: कांग्रेस के एमबी पाटिल ने शख्स को जड़ा थप्पड़, भाजपा ने वीडियो शेयर कर बताया कांग्रेस की 'गुंडागर्दी'

Highlights वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा ने इसे 'गुंडागर्दी' बताते हुए कांग्रेस की आलोचना की कहा- युवक को अपनी शिकायतें साझा करने के लिए शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया कर्नाटक भाजपा ने घटना का एक वीडियो साझा करते हुए कहा, "गुंडागर्दी कांग्रेस के डीएनए में है

बेंगलुरु: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को एक कथित वीडियो साझा किया है, जिसमें कांग्रेस नेता एमबी पाटिल को कर्नाटक में एक व्यक्ति को थप्पड़ मारते दिखाया गया है। भाजपा ने इसे 'गुंडागर्दी' बताते हुए कांग्रेस की आलोचना की और आरोप लगाया कि युवक को अपनी शिकायतें साझा करने के लिए शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

कर्नाटक भाजपा ने घटना का एक वीडियो साझा करते हुए कहा, "गुंडागर्दी कांग्रेस के डीएनए में है। अभिमानी कर्नाटक कांग्रेस विधायक एमबी पाटिल अपनी शिकायतों को साझा करने के लिए एक युवक पर शारीरिक हमला करता है। शिकायतों को साझा करने के लिए पीटा जाना ही एकमात्र गारंटी है।"

Goondaism is in the DNA of Congress



Arrogant @INCKarnataka MLA @MBPatil physically assaults a youth for sharing his grievances.



Getting beaten up for sharing grievances is the ONLY guarantee that Congress delivers.#CongressGuaranteePakka420#CriminalCongresspic.twitter.com/n0IjWN0tPA