कर्नाटक कांग्रेस संकटः नेतृत्व परिवर्तन मुद्दे जल्द खत्म करें खड़गे और राहुल, मंत्री जारकीहोली ने कहा- किस-किस को सीएम बनाएंगे, परमेश्वर और शिवकुमार में टक्कर?

Highlights शिवकुमार ने एक निजी होटल में जारकीहोली के साथ एक घंटे की बैठक की। जारकीहोली ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन पर पार्टी आलाकमान को फैसला लेना है। जारकीहोली ने कहा कि फिलहाल पार्टी में ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है।

बेंगलुरुः कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कांग्रेस आलाकमान से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। लोक निर्माण विभाग संभाल रहे मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि वह जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का समय मांगेंगे। उनके अनुसार, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और उन्होंने पहले दिन से ही यह बात सबको बता दी थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने सिद्धरमैया को मौका दिया। जारकीहोली ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन पर पार्टी आलाकमान को फैसला लेना है।

उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया ने भी कहा है कि आलाकमान को इस पर जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। मंत्री ने कहा, ‘‘जब मुख्यमंत्री ऐसा कहते हैं, तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए।” यह पूछे जाने पर कि क्या विधायक इससे सहमत हैं, जारकीहोली ने कहा कि फिलहाल पार्टी में ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है। मंत्री ने कहा, “पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

जब यह मुद्दा आएगा, तब हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पार्टी में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है।” यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, जारकीहोली ने कहा कि वह समय मांगेंगे और खड़गे से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उन्हें अपनी राय बताएंगे।

मंत्री ने कहा कि शिवकुमार कई लोगों से मिले थे - कुछ के साथ अपने आवास पर और कुछ से बाहर। उन्होंने कहा कि वह उनसे भी मिले थे। गृह मंत्री जी. परमेश्वर के इस दावे पर कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि परमेश्वर पांच साल तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने बेलगावी में कहा था कि इस तरह के दावे करने में कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए, वह भी वरिष्ठ हैं, लेकिन आखिरकार फैसला कौन करेगा? यह दिल्ली में होता है। हम बस दावा कर सकते हैं।’’ सिद्धरमैया के संन्यास के बाद पार्टी में सेवाओं के बारे में, जारकीहोली ने कहा, “सक्रिय राजनीति से संन्यास के बाद भी हमें (कांग्रेस को) मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व, उनकी सेवा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी।”

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। शिवकुमार के करीबी सूत्रों ने बताया कि शिवकुमार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, शिवकुमार ने एक निजी होटल में जारकीहोली के साथ एक घंटे की बैठक की।

