कर्नाटक: सिद्धारमैया के 'शपथ ग्रहण' समारोह में शामिल होंगे 8 राज्यों के सीएम, भेजा गया न्यौता

बेंगलुरु: कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में 20 मई को कांग्रेस नेता सिद्धारमैया शपथ लेंगे। जबकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम का पदभार संभालेंगे। राज्य की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस के द्वारा पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को निमंत्रण दिया है।

न्यूज एएनआई के अनुसार, शपथ ग्रहण समारोह के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को न्यौता भेजा गया है।

