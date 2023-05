कर्नाटक चुनाव: कांग्रेस ने बीजेपी के प्रचार अभियान के खिलाफ EC से शिकायत की, कहा- पीएम वोट मांगने के लिए हिंदू देवी-देवताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं

बेंगलुरु: कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के चुनाव प्रचार अभियान के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता (लीगल सेल) एसए अहमद ने कहा जिस तरह से पीएम मोदी वोट मांगने के लिए हिंदू देवी-देवताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से उनके रोड शो से लोगों को असुविधा हो रही है, हमने भाजपा के प्रचार अभियान के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर चुका है।

बता दें कि बीते दिन कर्नाटक की रैली में पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस रिवर्स गियर वाली पार्टी है। आप लोगों को बजरंग बली का नारा लगाना है और बीजेपी का बटन दबाना है। मोदी ने कहा गाली देने वाली कांग्रेस को आप लोग ऐसे माफ मत कीजिएगा। कांग्रेस को जवाब वोट डालकर देना है। इस बाद से ही चुनावी राज्य में 'बजरंग बली' के नाम पर सिसासी पारा गर्म है।

