कर्नाटक कैबिनेट VB-G RAM G को कोर्ट में देगी चुनौती, मंत्री पाटिल ने घोषणा की, कहा- 'कानून स्वीकार नहीं करेंगे'

कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को "रद्द" करने के खिलाफ "जनता की अदालत" में जाने का भी फैसला किया।

बेंगलुरु: कर्नाटक कैबिनेट ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) एक्ट, 2025 को स्वीकार न करने और इसे कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है, कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने गुरुवार को यह घोषणा की। कैबिनेट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को "रद्द" करने के खिलाफ "जनता की अदालत" में जाने का भी फैसला किया।

एचके पाटिल ने कहा, "यह सर्वसम्मति से तय किया गया है कि (VB-G RAM G) एक्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। यह एक्ट संविधान द्वारा पंचायतों को दिए गए वैध अधिकारों का उल्लंघन करता है और संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की भावना के खिलाफ है। स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार, नीचे से ऊपर की ओर योजना बनाने के दृष्टिकोण से समझौता किया गया है।"

इस विषय पर एक कैबिनेट नोट में कहा गया है कि VB—G RAM G भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के काम करने और आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करता है। आज दिन में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने MGNREGA को VB-G RAM G एक्ट से "बदलने" को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बड़े कॉर्पोरेट्स को सस्ता लेबर उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि MGNREGA ने गांवों में पलायन और बंधुआ मजदूरी को खत्म किया और ग्रामीण मजदूरों को काम मांगने के लिए सशक्त बनाया।

इस एक्ट को "कॉर्पोरेट कंपनियों की साजिश" बताते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, "आज, अडानी, अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। अगर गांवों में MGNREGA खत्म कर दिया जाता है, तो ग्रामीण गरीब फिर से शहरों की ओर पलायन करेंगे। जब गरीब फिर से शहरों में आएंगे, तो अडानी, अंबानी को मजदूर मिल जाएंगे। (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी जी हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों का गुलाम बनाने और हमें बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं।"

उन्होंने यह भी पूछा कि "विकसित भारत" कहाँ है और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सिर्फ़ "संकट वाला भारत" बना रही है। उन्होंने कहा, "आप यह कानून गरीबों को बंधुआ मजदूर और गुलाम बनाने के लिए लाए हैं।" VB-G RAM G बिल, 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तब कहा था कि इस योजना के तहत, सभी मजदूरों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा, "दूसरा, आजीविका मिशन को इस योजना में शामिल किया गया है। इससे कई नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।"

VB-G RAM G योजना खेती के महत्वपूर्ण समय के दौरान लचीलापन भी देती है। जायसवाल ने आगे कहा, "तीसरा महत्वपूर्ण फायदा यह है कि इस योजना को 1 से 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है क्योंकि किसानों को कटाई या बुवाई के मौसम में मजदूर नहीं मिल पा रहे थे। ये तीनों बदलाव बहुत सकारात्मक हैं... यह कानून उन लोगों के सबसे अच्छे हित में है जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है।" 

