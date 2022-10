कर्नाटक: मंत्री ने सरेआम महिला को मारा थप्पड़, कैमरे में कैद हुआ पूरा वाकया, महिला ने फिर मंत्री के पैर छुए

Highlights कर्नाटक सरकार में मंत्री वी सोमन्ना ने महिला को मारा थप्पड़, वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में थप्पड़ लगने के ठीक बाद महिला मंत्री के पैर छूते भी नजर आ रही है। महिला मंत्री वी सोमन्ना के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी, लेकिन मंत्री ने उसे थप्पड़ रसीद कर दी।

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार में मंत्री वी सोमन्ना के एक महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। महिला एक कार्यक्रम में अपनी समस्या लेकर मंत्री के पास पहुंची थी। घटना शनिवार शाम की है। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट तालुक में हंगाला गांव में जमीन के मालिकाना हक के लिए महिला भाजपा सरकार में मंत्री वी सोमन्ना के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी। इसी बीच मंत्री ने महिला को थप्पड़ रसीद कर दी।

इस सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री सोमन्ना भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज का वितरण कर रहे थे। बताया जा रहा है कि महिला अपने दस्तावेज नहीं हासिल कर पाने को लेकर नाराज थी। इसी बात को लेकर वह मंत्री के पास पहुंची थी।

सामने आये वीडियो में दिखता है कि मंत्री के थप्पड़ मारने के ठीक बाद महिला उनके पांव छूने के लिए झुकती है। बताया गया कि सोमन्ना ने बाद में माफी मांगी।

Karnataka BJP Minister V Somanna slaps a woman who had come to tell her grievances. pic.twitter.com/Zsla3AAXAW