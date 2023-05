कर्नाटक: नई सरकार के गठन के बाद आज शुरू होगा विधानसभा सत्र, नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ

By अंजली चौहान | Published: May 22, 2023 10:01 AM

कर्नाटक में आज से शुरू होगा विधानसभा सत्र। सत्र के दौरान विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।

फाइल फोटो