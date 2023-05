कर्नाटक विधानसभा चुनाव: भाजपा मारेगी बाजी या कांग्रेस करेगी बड़ा 'खेल', आज हो रही वोटों की गिनती, दोपहर तक तस्वीर होगी साफ

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 13, 2023 08:18 AM

कर्नाटक चुनाव के बाद आज वोटों की गिनती का दिन है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले गए थे।

कर्नाटक चुनाव: वोटों की गिनती जारी (फाइल फोटो)

