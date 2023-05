कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023: जयराम रमेश ने कहा, "कांग्रेस की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी हार होगी"

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 13, 2023 08:46 AM

कांग्रेस नेता और पार्टी के मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश ने कर्नाटक चुनाव में पार्टी की जीत को सीधे तौर पर पीएम मोदी की हार के तौर पर बताया।

