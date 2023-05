'राष्ट्रवादी मुसलमान और ईसाई हमारे लिए मतदान करेंगे', कर्नाटक में मतदान के बीच भाजपा नेता का बयान

बेंगलुरु: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में सभी धर्मों के राष्ट्रवादी लोग उनके साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा कम से कम 140 सीटों के साथ कर्नाटक में बहुमत हासिल करेगी।

ईश्वरप्पा ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'कर्नाटक में राष्ट्रवादी मुस्लिम, राष्ट्रवादी ईसाई और सभी हिंदुत्ववादी भाजपा को वोट दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भाजपा 13 मई को कम से कम 140 सीटों के साथ जनादेश जीतेगी।' बता दें कि केएस ईश्वरप्पा कर्नाटक में शिमोगा के एक प्रमुख लिंगायत नेता रहे हैं। उन्होंने हालांकि पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के साथ चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है।

#WATCH | Senior Karnataka BJP leader KS Eshwarappa says, "Nationalist Muslims, nationalist Christians and Hinudutvawadis are all voting for BJP. We will get more than 140 seats in Karnataka."#KarnatakaElectionpic.twitter.com/guUEKF88BR