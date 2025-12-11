वन और पुलिस विभाग में 3-3 और अन्य विभागों में 2 प्रतिशत आरक्षण लागू, खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया तोहफा

Highlights पुलिस विभाग में 70 कांस्टेबल और 14 पीएसआई (पुलिस उपनिरीक्षक) की सीधी नियुक्तियां की गई हैं। वन विभाग में तीन प्रतिशत, पुलिस विभाग में तीन प्रतिशत और अन्य विभिन्न विभागों में दो प्रतिशत आरक्षण देकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कबड्डी को और अधिक महत्व देने पर विचार किया जा रहा है।

बेलगावीः खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के मकसद से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए वन विभाग और पुलिस विभाग में तीन-तीन प्रतिशत तथा अन्य विभिन्न विभागों में दो प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी। मुख्यमंत्री विधान परिषद में विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) इवान डिसूजा द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। सिद्धरमैया ने कहा कि राज्य सरकार ने ओलंपिक, पैरालंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले 13 खिलाड़ियों को नियुक्तियां प्रदान की हैं।

उन्होंने कहा, “पुलिस विभाग में 70 कांस्टेबल और 14 पीएसआई (पुलिस उपनिरीक्षक) की सीधी नियुक्तियां की गई हैं। इसके अलावा, वन विभाग में तीन प्रतिशत, पुलिस विभाग में तीन प्रतिशत और अन्य विभिन्न विभागों में दो प्रतिशत आरक्षण देकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि कबड्डी को और अधिक महत्व देने पर विचार किया जा रहा है।

Web Title: Karnataka 3 percent reservation implemented Forest and Police departments 2 percent other departments Chief Minister Siddaramaiah gift players