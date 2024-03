Karnal Assembly seat by-election: करनाल विधानसभा सीट उपचुनाव में भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा की, पूर्व सीएम खट्टर रहे चुके हैं विधायक

Highlights मनोहरा लाल खट्टर की जगह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। नायब सिंह सैनी को उम्मीदवार घोषित किया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां से कई दफा विधायक रह चुके हैं।

Karnal Assembly seat by-election: भाजपा ने करनाल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उम्मीदवार घोषित किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां से कई दफा विधायक रह चुके हैं। खट्टर को भाजपा ने करनाल से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव इस साल होने को है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट और विधानसभा की 90 सीट हैं। हाल ही में खट्टर की जगह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। विधानसभा में करनाल सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले खट्टर ने कहा कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब निर्वाचन क्षेत्र की देखरेख करेंगे। खट्टर 2014 में पहली बार करनाल विधानसभा सीट से चुने गए थे जब भाजपा ने हरियाणा में अपने बल पर सरकार बनाई थी।

Karnal assembly by-election: Haryana CM Nayab Singh Saini fielded from Karnal Assembly seat.



(file pic) pic.twitter.com/w2jLFUvQZE — ANI (@ANI) March 27, 2024

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार होंगे। भाजपा ने एक सूची जारी कर उनके नाम की घोषणा की। पिछले दिनों एक आश्चर्यजनक कदम में, भाजपा ने लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले मनोहर लाल खट्टर की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) नेता सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था।

सैनी ने 12 मार्च को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उसी दिन सैनी के साथ चार भाजपा विधायकों और एक निर्दलीय विधायक ने भी नई मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा ने खट्टर को करनाल से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया था। वह हरियाणा विधानसभा में करनाल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह से इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सैनी का छह महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। वह वर्तमान में कुरुक्षेत्र के सांसद हैं। भाजपा ने पिछले दिनों पार्टी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को लोकसभा चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है।

BJP releases its seventh list of candidates for the Lok Sabha elections.



Navneet Rana fielded from Amravati constituency in Maharashtra. pic.twitter.com/rfdLYckZUl — ANI (@ANI) March 27, 2024

#WATCH | Sushil Kumar Rinku and Sheetal Angural meet BJP national president JP Nadda at his residence, in Delhi.



The two AAP leaders joined the BJP a short while ago. pic.twitter.com/eXXBE3ZMGu — ANI (@ANI) March 27, 2024

Web Title: Karnal Assembly seat by-election 2024 BJP declared CM Nayab Singh Saini candidate ex cm manohar lal khattar