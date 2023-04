पीएम के सामाजिक न्याय वाले बयान पर बोले सिब्बल- अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है

Highlights सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सामाजिक न्याय के लिए जीती है और अक्षरश: इसका पालन करती है। उन्होंने कहा कि अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। उन्होंने हाल में अन्याय से लड़ने के मकसद से 'इंसाफ' नामक एक मंच शुरू किया है।

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने सामाजिक न्याय के प्रति भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को उन पर निशाना साधा और दावा किया कि इस सरकार के शासन "अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है।"

सिब्बल ने ट्वीट किया, "प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सामाजिक न्याय के लिए जीती है और अक्षरश: इसका पालन करती है। जबकि तथ्य है- 1) 2012-2021 तक अर्जित धन का 40 प्रतिशत केवल एक प्रतिशत आबादी के पास गया। 2) 2022 में अडाणी की संपत्ति में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 3) 64 प्रतिशत जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) निचले तबके से 50 प्रतिशत आया, जबकि केवल चार प्रतिशत शीर्ष 10 प्रतिशत ने अदा किया।"

