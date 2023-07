भाजपा पर कपिल सिब्बल का कटाक्ष- पहले भ्रष्टाचारियों पर हमला करो और फिर उन्हें गले लगाओ

Highlights अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में रविवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के आठ अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने अमेरिकी कांग्रेस में अपने संबोधन में कहा था "लोकतांत्रिक भावना के विकास में भारत लोकतंत्र की जननी है।"

नई दिल्ली: कपिल सिब्बल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार और आठ अन्य को एकनाथ शिंदे नीत महाराष्ट्र सरकार में शामिल किए जाने को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कटाक्ष करते हुए कहा, "पहले भ्रष्टाचारियों पर हमला करो और फिर उन्हें गले लगाओ।"

सिब्बल ने ट्वीट किया, "पहले भ्रष्टाचारियों पर हमला करो, फिर भ्रष्टाचारियों को गले लगाओ। पहले उनकी जांच की गारंटी लें, फिर उनके समर्थन की वारंटी लें। जांच भी स्थगित। अब से ईडी (प्रवर्तन निदेशालय), सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) का कोई तनाव नहीं। कुछ सुनी सुनाई सी बात लगती है? लोकतंत्र की जननी अपना काम कर रही है।"

First attack the corrupt

Then embrace the corrupt



First guarantee their investigation

Then get a warranty for their support



Investigation in suspension

Henceforth ED , CBI : No tension



Sounds familiar ?

Mother of democracy at work !