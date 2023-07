कपिल सिब्बल ने मणिपुर में की राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग, कहा- मुख्यमंत्री को करना चाहिए बर्खास्त

Highlights मणिपुर में गत बुधवार को उस समय तनाव और बढ़ गया जब चार मई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उक्त वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक समुदाय की दो महिलाओं को दूसरे समुदाय के लोगों का एक समूह निवस्त्र कर घुमा रहा है। सिब्बल पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दोनों कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे।

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि मणिपुर में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह को बर्खास्त करना और राष्ट्रपति शासन लागू करना है।

मणिपुर में मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के खिलाफ तीन मई को पहाड़ी जिलों में 'ट्राइबल सॉलिडैरिटी मार्च' निकाला गया था जिसको लेकर जातीय हिंसा भड़क गई थी और अब तक इसमें 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है एवं कई अन्य घायल हैं।

सिब्बल ने ट्वीट किया, "आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता: बीरेन सिंह को हटाया जाए और अनुच्छेद 356 लागू किया जाए एवं हमारे देश की महिलाओं से माफी मांगी जाए।" उन्होंने कहा, "निर्भया, उन्नाव, हाथरस, कठुआ और बिल्कीस (दोषियों को रिहा करने का फैसला) के बाद से कुछ नहीं बदला है। बेटी बचाओ प्रधानमंत्री जी!"

Manipur



The only way forward :



Sack Biren Singh

Impose Art. 356

Apologise to the women of our country



Nothing has changed since Nirbhaya :



Unnao

Hatharas

Kathua

Bilkis ( convicts release )



Beti bachao PMji !