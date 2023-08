कपिल सिब्बल का केंद्र पर कटाक्ष- केंद्र को भारत में कहीं भी 'सिंगल इंजन' सरकार बर्दाश्त नहीं

Highlights संसद ने सोमवार को विवादास्पद 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023' को मतविभाजन के बाद मंजूरी दे दी। यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 131 जबकि इसके खिलाफ 102 मत पड़े। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

नई दिल्ली: राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने संसद में विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद केंद्र पर कटाक्ष करते हुए मंगलवार को कहा कि उन्हें भारत में कहीं भी 'सिंगल इंजन' (राज्य में किसी और दल की) सरकार बर्दाश्त नहीं है। संसद ने सोमवार को विवादास्पद 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023' को मतविभाजन के बाद मंजूरी दे दी।

यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 131 जबकि इसके खिलाफ 102 मत पड़े। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

सिब्बल ने ट्वीट किया, "दिल्ली एनसीटी (संशोधन विधेयक) 2023 को संसद ने पारित कर दिया। यह प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र के लिए आवश्यक स्वायत्तता को और कमजोर करने के मकसद से केंद्र को दिल्ली सरकार में नौकरशाहों की सेवाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।" उन्होंने ट्वीट किया, "उन्हें भारत में कहीं भी 'सिंगल इंजन' सरकार बर्दाश्त नहीं है।"

NCT of Delhi (Amendment Bill) 2023 approved by Parliament



Allows Centre to control services of bureaucrats in the Delhi government to further emasculate the autonomy necessary for representative democracy



They don’t tolerate “single engine” governments anywhere in India !