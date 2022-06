कपिल सिब्बल ने प्रयागराज में जावेद पंप के 'अवैध आवास' पर चले बुलडोजर का किया विरोध, बोले- "पनप रही है बुलडोजर की संस्कृति, कानून सो रहा है"

Highlights प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पैगंबर विवाद में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर कपिल सिब्बल ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि देश में बुलडोजर संस्कृति पनप रही है कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के समर्थन से हाल में ही राज्यसभा पहुंचे हैं

दिल्ली: यूपी के प्रयागराज में पैगंबर विवाद पर आयोजित विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद यूपी पुलिस द्वारा घोषित मुख्य आरोपी जावेद पंप के कथित "अवैध आवास" को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा गिराये जाने के बाद विपक्षी दल योगी सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सदस्य बने देश के प्रतिष्ठित वकील और पूर्व कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने प्रयागराज के अधिकारियों द्वारा ध्वस्त किए जावेद पंप के आवास के मामले में विरोध दर्ज कराते हुए सोमवार को कहा कि देश में बुलडोजर संस्कृति पनप रही है और कानून सो रहा है।

कपिल सिब्बल ने इस मसले पर ट्वीट करते हुए कहा, "प्रयागराज: बुलडोजिंग की संस्कृति पनप रही है जबकि कानून सो रहा है, देश बदल रहा है"

Prayagraj :



The culture of bulldozing thrives

while

the law SLEEPS



Desh badal raha hai