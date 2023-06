आतंकवाद से निपटने के लिए यूपीए के दृष्टिकोण का सिब्बल ने किया बचाव, अमित शाह के बयान पर दिया ये जवाब

Highlights कपिल सिब्बल ने अमित शाह की टिप्पणी से असहमति व्यक्त की सिब्बल ने यूपीए सरकार द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण का बचाव किया सिब्बल ने दंतेवाड़ा में चल रहे माओवादी हमलों से निपटने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की

नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने सोमवार को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए यूपीए सरकार के दृष्टिकोण की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना का कड़ा प्रतिकार किया। ट्वीट करते हुए सिब्बल ने गृह मंत्री की टिप्पणी से असहमति व्यक्त की और अपने कार्यकाल के दौरान यूपीए सरकार द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण का बचाव किया।

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में हुए कारगिल संघर्ष, उरी हमले और पुलवामा हमले सहित देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण चुनौतियों को उजागर करते हुए आरोपों का खंडन किया। सिब्बल ने आगे आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल मसूद अजहर को पाकिस्तान पहुंचाने में शामिल थे, जिसके कारण अंततः आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गठन हुआ।

Amit Shah

Slams UPA on terror



Act before speaking



Under BJP :

Kargil

Uri

Pulwama



Doval delivered Masood Azhar to Pakistan(set up Jaish-e-Mohammad)



In Dantewada Maoist attacks continue



NIA

NATGRID

Set up by UPA



How many terrorists killed in list of terrorists in UAPA ?