Kannauj Railway Station: कन्नौज रेलवे स्टेशन की छत गिरी, 12 मजदूर को बचाया?, मलबे में 20 फंसे, देखें वीडियो

Highlights लिंटर ढहने से रेलवे के कई कर्मी और मजदूर मलबे में दब गए। लगभग दो दर्जन मजदूर मलबे में फंस गए। कई मजदूर दब गए और 12 को बचाया गया है।

Kannauj Railway Station: उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बड़ा हादसा हो गया। कन्नौज रेलवे स्टेशन की छत गिर गई। इस हादसे में कई मजदूर दब गए और 12 को बचाया गया है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कन्नौज रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन इमारत शनिवार दोपहर ढह गई, जिससे लगभग दो दर्जन मजदूर मलबे में फंस गए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत निर्माणाधीन दो मंजिला भवन का लिंटर ढहने से रेलवे के कई कर्मी और मजदूर मलबे में दब गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है।

An under-construction building at #Kannauj railway station collapsed on Saturday afternoon, trapping around two dozen workers under the rubble, a senior official said.

तत्काल बचाव अभियान शुरू करके छह घायल मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया है। हादसे के बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में भी भगदड़ मच गई। मौके पर अधिकारियों ने आकर जांच पड़ताल शुरू की और बचाव अभियान शुरू किया। कन्नौज के जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि यह एक गंभीर हादसा है।

प्राथमिकता सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की है। उन्होंने कहा कि हादसे के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीमें भी राहत कार्य में जुटी हुई हैं।

अब तक 12 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि अभी भी करीब बीस मजदूर मलबे में फंसे हुए हैं। घायलों को नजदीकी जिला अस्पताल और कानपुर के हैलट अस्पताल भेजा गया है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं।

At least 12 workers have been rescued, while many others are feared trapped after an under-construction roof slab collapsed at Kannauj railway station in Uttar Pradesh on Saturday, January 11.



