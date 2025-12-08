VIDEO: कांग्रेस महिला विरोधी है, अपशब्द बोलते रहते हैं, कंगना रनौत...
By संदीप दाहिमा | Updated: December 8, 2025 20:40 IST2025-12-08T20:37:17+5:302025-12-08T20:40:33+5:30
बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए महिलाओं के सम्मान, देश की अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
कंगना रनौत का कांग्रेस पर करारा हमला, महिलाओं के सम्मान और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर उठाए गंभीर सवाल
बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए महिलाओं के सम्मान, देश की अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कंगना ने कहा कि वर्ष 2014 में जब भारत ने “अमृत काल” की शुरुआत की, उस समय देश की सबसे बड़ी चुनौती गिरती हुई अर्थव्यवस्था थी।
कंगना रनौत का आरोप है कि कांग्रेस शासन के दौरान न केवल देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से महिला विरोधी रही है और यह कई मौकों पर देखने को भी मिला है।
दिल्ली: बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, "सब जानते हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है। उन्होंने हमेशा महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है... मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, वे कहते हैं कि यहाँ की महिलाओं का चरित्र खराब है, वे बहुत ज़्यादा शराब पीती हैं। कांग्रेस की महिला… pic.twitter.com/P0GEST3nYX— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 8, 2025
“मेरे पहनावे और काम तक पर उठाए गए सवाल” – कंगना
कंगना ने अपने निजी अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने उनके काम और पहनावे तक पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब-जब भाजपा की सरकार बनी, उस दौरान विपक्ष की ओर से महिलाओं को लेकर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार होती है, वहां की महिलाओं को लेकर विपक्ष अक्सर उंगली उठाता है, जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। कंगना ने इसे महिलाओं के प्रति असम्मान और सोच की संकीर्णता बताया।
मध्य प्रदेश की महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर भी नाराज़गी
कंगना रनौत ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को लेकर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान न केवल महिलाओं का अपमान हैं, बल्कि समाज को भी गलत दिशा में ले जाते हैं।
उनका मानना है कि महिलाओं को कमजोर दिखाने वाली सोच से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने भाजपा सरकारों के दौरान महिलाओं के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं का भी समर्थन किया।