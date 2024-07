Kamala Pujari Died: पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन, 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Kamala Pujari Died: ओडिशा की आदिवासी महिला कमला पुजारी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। पर्यावरण के प्रति अपने योगदान और सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी लंबे समय से किडनी संबंधित बीमारियों का सामना कर रही थीं जिसके बाद शनिवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

वह 74 वर्ष की थीं और उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। पुजारी, जिन्हें दो दिन पहले किडनी से संबंधित बीमारियों के कारण कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था, ने शनिवार सुबह अंतिम सांस ली। उनका इलाज चार सदस्यीय मेडिकल टीम कर रही थी। इससे पहले उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें जेपोर जिला मुख्यालय अस्पताल से कटक लाया गया था।

