दिल्ली: ईडी की तीसरे दौर की पूछताछ के लिए रवाना हुईं के. कविता, हाथों में फोन लहराते हुए बीआरएस नेता का वीडियो वायरल

नई दिल्ली: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के. कविता प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरे दौर की पूछताछ रवाना हुई हैं।

मंगलवार को दफ्तर पहुंचने के दौरान उन्होंने मीडिया को अपना फोन दिखाया जिसे उन्होंने ईडी के पास जमा किए हैं। ईडी कार्यालय में जाने से पहले बीआरएस नेता को मीडिया के लोगों के सामने फोन की ब्रांडिंग करते देखा गया। कविता ने ईडी अधिकारियों को संबोधित एक पत्र भी सौंपा।

गौरतलब है कि घोटाले की अवधि के दौरान उनके द्वारा उपयोग किए गए फोन के कथित विनाश के संबंध में पहले उनसे पूछताछ की थी।

#WATCH | Delhi: BRS MLC K Kavitha leaves from the residence of her father, Telangana CM K Chandrashekar Rao, for the ED office



ED yesterday questioned her for over 10 hours in connection with her alleged role in the Delhi liquor policy case. pic.twitter.com/qtY1r0jAfw