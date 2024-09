कौन हैं दिल्ली हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश मनमोहन, जानिए उनसे जुड़े ये 5 अहम तथ्य

Highlights न्यायमूर्ति मनमोहन ने रविवार को राज निवास में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह भी शामिल हुईं

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोनीत न्यायमूर्ति मनमोहन ने रविवार को राज निवास में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शपथ दिलाई। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में लगभग 11 महीने सेवा देने के बाद उन्हें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह भी शामिल हुईं। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन को 13 मार्च, 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश और 17 दिसंबर, 2009 को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वह 9 नवंबर, 2023 से दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।

1. 17 दिसंबर, 1962 को जन्मे न्यायमूर्ति मनमोहन ने अपनी स्कूली शिक्षा मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा रोड से की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से इतिहास में बी.ए. (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की। ​​

2. स्नातक करने के बाद, मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में दाखिला लिया और 1987 में एल.एल.बी. की डिग्री प्राप्त की और उसी वर्ष दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए।

3. दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, कराधान, मध्यस्थता, ट्रेडमार्क और सेवा मुकदमेबाजी में वकालत की।

4. उन्होंने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के लिए वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है। उन्हें 18 जनवरी, 2003 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था।

