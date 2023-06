WATCH: स्वागत के दौरान कार्यकर्ता ने गलती से औवसी के मुंह पर डाला शॉल, इस पर आपा खो बैठे AIMIM प्रमुख

Highlights स्वागत के दौरान कार्यकर्ता ने अनजाने में ओवेसी के चेहरे पर शॉल डाल दिया जिसके बाद औवेसी कार्यकर्ता पर भड़क गए उन्होंने गुस्से में कार्यकर्ता का शॉल फेंक दिया

अमरावती: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी रविवार को अमरावती में एक रैली को संबोधित किया, जब उन्होंने रविवार (25 जून) को अकोला का दौरा किया तो उनके लिए एक अजीब क्षण था। अकोला पहुंचने के बाद जब एआईएमआईएम नेता अपने वाहन से बाहर निकले तो कार्यकर्ता ने अनजाने में ओवेसी के चेहरे पर शॉल डाल दिया, जिसके बाद औवेसी कार्यकर्ता पर भड़क गए।

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि ओवेसी एक शख्स पर भड़क जाते हैं जो उन्हें शॉल देकर स्वागत करने की कोशिश करता है, हालांकि, कार्यकर्ता गलती से शॉल ओवेसी के चेहरे पर डाल देता है जिससे वह काफी नाराज हो जाते हैं।

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही ओवैसी की कार रुकी, बड़ी संख्या में मौजूद उनके समर्थक नारे लगाने लगते हैं और बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं। जैसे ही ओवैसी कार से बाहर निकलते हैं, उनके समर्थकों का उत्साह चरम पर पहुंच जाता है।

इसी दौरान एक उत्साही समर्थक शॉल लेकर आगे आता है और ओवेसी का सम्मान करना चाहता है। हालांकि, समर्थक ओवेसी के चेहरे पर शॉल डाल देता है। इस पर ओवैसी को तेज गुस्सा आ जाता है और वह शॉल नीचे फेंक देते हैं। इसी दौरान वह कार्यकर्ता से कुछ कहते भी नजर आते हैं।

JUST IN: The party workers accidentally put Shaul in Owaisi face, and Owaisi pushed them away. pic.twitter.com/81f6M0BsiB