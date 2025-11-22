VIDEO: जूनियर ट्रंप का अनंत अंबानी संग वीडियो, वनतारा परियोजना की जमकर तारीफ की

By संदीप दाहिमा | Updated: November 22, 2025 13:06 IST

Donald Trump Jr with Anant Ambani: डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और अनंत अंबानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक शादी में राजस्थान के उदयपुर पहुंचे हैं।

Donald Trump Jr with Anant Ambani: डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और अनंत अंबानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक शादी में राजस्थान के उदयपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने अनंत अंबानी से मुलाकात की और वन्यजीव बचाने व संरक्षण के प्रयासों की सराहना की और कहा की यह पहल पशुओं के लिए तारीफ के काबिल और प्रभावी काम कर रही है। आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अमेरिकी उद्योगपति राजू रामलिंगा मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी के लिए भारत आए हैं। इस शाही शादी का आयोजन उदयपुर में हो रहा है और इसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, से लेकर औद्योगिक जगत और राजनीति तक के दिग्गज शामिल होंगे।

