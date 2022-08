'बिहार में जंगल राज दोबारा आ गया है, भाजपा के सरकार से बाहर होते ही मचा अपराध का तांडव'- संबित पात्रा

Highlights बिहार में दोबारा लौटा जंगलराज- संबित पात्रा परिवारवाद के खिलाफ भाजपा लड़ती रहेगी- संबित पात्रा पूरे बिहार में अपराध का तांडव मचा हुआ है- संबित पात्रा

नई दिल्ली: बिहार में नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ कर राजद के साथ नई सरकार बना चुके हैं। सत्ता से बाहर होते ही भाजपा अब मुख्यमंत्री और सरकार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने संवाददाता सम्मेलन कर आरोप लगया है कि भाजपा के सरकार से हटते ही बिहार में अपराध अचानक से बढ़ गए हैं और राज्य में फिर से जंगल राज आ गया है।

