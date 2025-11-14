Jubilee Hills By Election Results: 2995 वोट से आगे कांग्रेस प्रत्याशी नवीन यादव, बीआरएस उम्मीदवार मगंती सुनीता को लग रहा झटका

Jubilee Hills By Election Results Live: जुबली हिल्स उपचुनाव में डाले गए मतों की गिनती शुक्रवार (14 नवंबर, 2025 सुबह 8 बजे शुरू हुई। हैदराबाद के यूसुफगुडा स्थित कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में मतगणना के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे भारी भीड़ उमड़ पड़ी। केवल वैध पास वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति है। तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में शुक्रवार को मतगणना के शुरुआती रुझानों के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव अपनी प्रतिद्वंद्वी एवं भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) उम्मीदवार मगंती सुनीता से मामूली बढ़त बनाए हुए हैं।

टेलीविजन पर प्रसारित खबरों में यह जानकारी दी गई है। सुबह आठ बजे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई। इसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती शुरू हुई। मतगणना प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 10 दौर में पूरी होगी। अधिकारियों ने बताया कि 11 नवंबर को हुए मतदान में 48.49 प्रतिशत वोट पड़े थे।

कुल पात्र मतदाताओं की संख्या 4.01 लाख थी और 1.94 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस वर्ष जून में बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के कारण यह उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस सीट पर एल. दीपक रेड्डी को मैदान में उतारा है।

जबकि गोपीनाथ की पत्नी सुनीता बीआरएस उम्मीदवार हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव को असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) का भी समर्थन प्राप्त है।

