जुबली हिल्स विधानसभा सीट उपचुनावः सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीआरएस के लिए अहम, सुनीता के सामने नवीन यादव, दीपक रेड्डी ने चुनाव को त्रिकोणीय बनाया

November 13, 2025

Jubilee Hills Assembly seat by-election: जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर मंगलवार को हुए उपचुनाव में 48.47 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था।

HighlightsJubilee Hills Assembly seat by-election: बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के बाद कराया गया।Jubilee Hills Assembly seat by-election: बीआरएस ने उनकी पत्नी सुनीता को उम्मीदवार बनाया।Jubilee Hills Assembly seat by-election: कांग्रेस ने नवीन यादव को उतारा है।

हैदराबादः तेलंगाना के जुबली हिल्सउपचुनाव के नतीजे शुक्रवार 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के साथ घोषित किए जाएंगे। बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ के इस साल जून में निधन के कारण जुबली हिल्सउपचुनाव कराना ज़रूरी हो गया था। इस निर्वाचन क्षेत्र में 11 नवंबर को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ था, जिसमें मात्र 48.47 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। उपचुनाव सत्तारूढ़ कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। यह उपचुनाव जून में बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के बाद कराया गया।

बीआरएस ने उनकी पत्नी सुनीता को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने नवीन यादव को उतारा है जिन्हें असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का समर्थन प्राप्त है। भाजपा ने एल दीपक रेड्डी को मैदान में उतारा है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। 

यादव (41) ने 2014 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम की ओर से और 2018 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। वह 2023 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस साल जून में दिल का दौरा पड़ने से भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के कारण यह उपचुनाव हो रहा है।  

