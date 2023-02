कर्नाटक में जेपी नड्डा बोले- अमेरिका में केवल 67% टीकाकरण हुआ है, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में 220 करोड़ कोविड टीके की डोज लगाई जा चुकी है

Highlights जेपी नड्डा ने कर्नाटक के उडुपी में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कहा- हमारी सरकार ने कर्नाटक को आगे बढ़ाने का काम किया है कहा- भारत में 220 करोड़ कोविड टीके की डोज लगाई जा चुकी है

बेंगलूरू: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के उडुपी में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की तारीफ करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जिक्र किया और पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की।

जेपी नड्डा ने कहा, "आप सभी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को टेलीविजन पर देखा होगा। वह अभी भी मास्क पहनते हैं क्योंकि अमेरिका में केवल 67% टीकाकरण हुआ है। लेकिन यहां, मैं देख सकता हूं कि किसी ने मास्क नहीं पहना है और सभी एक-दूसरे के करीब बैठे हैं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 220 करोड़ कोविड टीके की डोज लगाई जा चुकी है।"

Karnataka | You all see Joe Biden on television & he still wears a mask, because in US, only 67% of vaccination has been done. But here, I can see that nobody is wearing a mask & all are sitting close to each other because PM gave us 220 Crore jabs: BJP Chief JP Nadda in Udupi pic.twitter.com/bRTmqcNTWQ