तेलंगाना में खोदी गई जेपी नड्डा की कब्र! जानें स्थानीयों ने प्रतीकात्मक रूप से ऐसे क्यों जताया विरोध

Highlights भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रतीकात्मक कब्र खोदने का मामला सामने आया है। इसके कुछ फोटो भी सामने आए है जिसमें उनके प्रतीकात्मक कब्र के पास उनकी फोटो लगाई गई है। दावा किया जा रहा है कि स्थानियों की मांग पूरी नहीं हुई है इस कारण ऐसे विरोध किया गया है।

हैदराबाद:तेलंगाना के नलगोंडा जिले में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रतीकात्मक कब्र खोदी गई है। इस घटना के कुछ फोटो सामने आए है। फोटो में जेपी नड्डा की एक प्रतीकात्मक कब्र देखी जा रही है साथ में उनका फोटो भी वहीं लगा हुआ है।

इस प्रतीकात्मक कब्र के पास एक पोस्टर भी लगा है जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा उनकी मांगे नहीं पूरी होने को लेकर सरकार का ध्यान खिचा गया है।

इस फोटो में यह देखा गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक प्रतीकात्मक कब्र खोदी गई है और उस पर फूल माले चढ़ाए गए है। इस प्रतीकात्मक कब्र के पास जेपी नड्डा का एक फोटो भी रखा गया है। फोटो के बगल में एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें यह लिखा हुआ है कि चौतुप्पल क्षेत्र में क्षेत्रीय फ्लोराइड शमन और अनुसंधान केंद्र अभी तक स्थापित नहीं हुआ है।

Telangana | Unidentified persons dug a grave & symbolically buried BJP president JP Nadda alleging that Regional Fluoride Mitigation & Research Center is yet to be set up in Choutuppal area in Munugode, Nalgonda district pic.twitter.com/g2aB5EDblF