जेपी नड्डा ने कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ पर किया जबरदस्त हमला, बोले- "भाई-बहन की पार्टी को पहले 'कांग्रेस जोड़ो यात्रा' करनी चाहिए"

Highlights भाई-बहन और मां की पार्टी द्वारा आयोजित ‘भारत जोड़ो यात्रा’ पूरी तरह से असफल है कांग्रेस पार्टी इसके जरिये राहुल गांधी की ब्रांडिंग करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस को यह कवायद करने से पहले राहुल गांधी से 'कांग्रेस जोड़ो यात्रा' करवानी चाहिए थी

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा ने कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर हमला किया। राजधानी रायपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा ने शुक्रवार को मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की चल रही ‘भारत जोड़ो यात्रा’ को पूरी तरह से असफल बताते हुए कहा कि ये एक भाई-बहन और मां की पार्टी है।

उन्होंने कांग्रेस के ‘भारत जोड़ो यात्रा’ अभियान को एक फ्लॉप शो बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इसके जरिये राहुल गांधी की ब्रांडिंग करने का प्रयास कर रही है लेकिन बिखरी हुई कांग्रेस को यह कवायद करने से पहले राहुल गांधी से 'कांग्रेस जोड़ो यात्रा' करवानी चाहिए थी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि किसी प्रदेश का ऐसा भी कोई सीएम हो सकता है, जो प्रदेश की जनता की सुध न लेकर इन दिनों ‘भारत जोड़ो’ रैली में व्यस्त हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहे जितना भी प्रयास कर लें, छत्तीसगढ़ से उनकी जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर रहेगी और जहां तक 2024 के चुनाव का सवाल है तो कांग्रेस कोई भी गठबंधन कर ले, उसे हार मिलनी तय है क्योंकि हमारी लड़ाई पारिवारिक राजनीति के खिलाफ है।

Chhattisgarh | Congress is a party of brothers & sisters. These days, CM Bhagel is going to 'Bharat Jodo' rallies, they need to first align their own party. Our fight is against family politics: BJP National President JP Nadda pic.twitter.com/D33ad3JJEN