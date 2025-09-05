संघ के 32 आनुषंगिक संगठनों के करीब 320 प्रतिनिधि ले रहे भाग, मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबाले और जेपी नड्डा होंगे शामिल, जानें मुद्दे
September 5, 2025
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में भाग लेने के लिए बृहस्पतिवार शाम जोधपुर पहुंचे।
जोधपुरः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उसके संबद्ध संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुक्रवार को यहां शुरू हुई। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले इस बैठक में भाग ले रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में भाग लेने के लिए बृहस्पतिवार शाम जोधपुर पहुंचे। विचार-विमर्श पांच व्यापक विषयों पर होगा।
इनमें सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, परिवार संस्था को मजबूत करना, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भर संरचनाएं और देश के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के साथ-साथ नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति शामिल है। संघ के 32 आनुषंगिक संगठनों के करीब 320 प्रतिनिधि बैठक में भाग लेने के लिए जोधपुर पहुंचे हैं।
ये संगठन बैठक में अपने कामकाज का वार्षिक लेखाजोखा प्रस्तुत करेंगे और अपने कार्यों, अनुभवों तथा उपलब्धियों को रेखांकित करेंगे। बैठक में भाग लेने वाले अन्य संगठनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, विद्या भारती तथा दिव्यांगों के लिए काम कर रहा सक्षम आदि शामिल हैं।
बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर-पूर्व के आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति पर विचार-विमर्श किया जाएगा। एक पदाधिकारी ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी और शिक्षा क्षेत्र को सकारात्मक दिशा देने के लिए आगे का रास्ता तलाशा जाएगा।
इसके अलावा इसमें आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने और सकारात्मक सामाजिक बदलावों का आकलन किया जाएगा। आरएसएस के शताब्दी वर्ष (2025-26) की तैयारियों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। दो अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के दिन नागपुर में सरसंघचालक शताब्दी कार्यक्रमों के उद्घाटन का मार्गदर्शन करेंगे।
उस दिन से, देश भर के स्वयंसेवक मंडल, ग्राम और बस्ती स्तर पर पूर्ण गणवेश में विजयादशमी मनाएंगे। शताब्दी वर्ष में पूरे भारत में हिंदू सम्मेलन, गृह-संपर्क अभियान, सद्भावना सभाएं, प्रमुख नागरिकों के बौद्धिक सम्मेलन और युवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।