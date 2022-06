जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, मारे गए आतंकी स्कूल टीचर की हत्या में थे शामिल

Highlights मारे गए आतंकवादी स्कूल शिक्षक रजनी बाला की हत्या में शामिल थे इलाके में सुरक्षाबलों के द्वारा 14 जून से घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी

श्रीनगर:जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बृहस्पतिवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षाबलों ने मंगलवार को कुलगाम के मिशीपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद आतंकवाद रोधी अभियान शुरू किया।

उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों के साथ शुरुआती गोलीबारी के बाद आतंकवादी मिशीपुरा के सामान्य इलाके में ठिकाना बदलने में कामयाब रहे। प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि, सुरक्षाबलों ने घेरा बनाए रखा और तलाश अभियान जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप बृहस्पतिवार को फिर से गोलीबारी हुई, जिसमें दो आतंकवादी मारे गए।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अभियान जारी है। प्रवक्ता ने कहा कि पड़ोसी अनंतनाग जिले के हंगलगुंड इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच एक और मुठभेड़ हुई। उन्होंने कहा कि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक अभियान जारी था।

वहीं इस एनकाउंटर की जानकारी देते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि कुलगाम मुठभेड़ में आज (गुरुवार) मारे गए आतंकवादी स्कूल शिक्षक रजनी बाला की हत्या में शामिल थे।

Terrorists neutralised in Kulgam encounter today were involved in the killing of school teacher Rajni Bala (in Gopalpora area of Kulgam on May 31): IGP Kashmir Vijay Kumar



Total two terrorists have been neutralised in Kulgam encounter.