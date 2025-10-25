J&K Rajya Sabha Polls: भाजपा के सत शर्मा ने मारी बाजी, विपक्षी दल पर लगे गंभीर आरोप, सीएम उमर अब्दुल्ला ने गुप्त बीजेपी समर्थकों की आलोचना की

Highlights उमर ने कहा कि हमने चारों सीटों के लिए अपनी पूरी कोशिश की। कुछ विधायकों ने पार्टी के विश्वास को तोड़ दिया। प्रतिबद्धता और अपने सहयोगियों के समर्थन से चुनाव लड़ा था।

जम्‍मूः जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद, जहां भाजपा के सत शर्मा ने चार में से एक सीट जीत ली, और क्रास-वोटिंग के आरोपों से प्रभावित नतीजों के बाद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के "गुप्त समर्थकों" पर निशाना साधा। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी, नेशनल कांफ्रेंस नेकां, ने पूरी प्रतिबद्धता और अपने सहयोगियों के समर्थन से चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ विधायकों ने पार्टी के विश्वास को तोड़ दिया। उमर ने कहा कि हमने चारों सीटों के लिए अपनी पूरी कोशिश की।

जैसा कि मैंने कहा, अंत में, कुछ विधायकों ने हमें धोखा दिया, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि लोग पहले से ही जानते हैं कि वे कौन हैं। नेशनल कांफ्रेंस के उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और कांग्रेस का आभार व्यक्त करते हुए, उमर ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी विश्वासघात के कारण उसे चौथी सीट गंवानी पड़ी।

उन्होंने कहा कि मैं पीडीपी और कांग्रेस को नेशनल कांफ्रेंस के पक्ष में वोट देने के लिए धन्यवाद देता हूं। इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया। ऐसे लोग हमारी संगति का आनंद लेते थे और आखिरकार जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने हमें धोखा दिया। पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन का सीधे तौर पर नाम लिए बिना, उमर ने कहा कि यह स्पष्ट है कि लोन की चुप्पी और मतदान से दूर रहना भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है। उमर ने कहा कि सज्जाद लोन भाजपा के खिलाफ नहीं जाना चाहते, इसलिए उन्होंने मतदान से दूर रहने का फैसला किया।

उनकी चुप्पी शब्दों से ज्‍यादा जोरदार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेकां के तीनों विजयी राज्यसभा सदस्य जम्मू कश्मीर के लोगों का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करेंगे और राज्य के दर्जे की बहाली, क्षेत्रीय पहचान की रक्षा और आम लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों सहित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएंगे।

उमर ने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस हर मंच पर जम्मू कश्मीर की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे प्रतिनिधि न केवल राज्य के दर्जे की मांग उठाएंगे, बल्कि इस केंद्र शासित प्रदेश के हर नागरिक से जुड़े मुद्दों को भी उजागर करेंगे। जानकारी के लिए प्रदेश में नेकां ने तीन सीटें जीतीं, जबकि भाजपा एक सीट हासिल करने में कामयाब रही। इस नतीजे ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच व्यापक बहस और आत्ममंथन को जन्म दिया है।

Web Title: J&K Rajya Sabha Polls BJP's Sat Sharma wins serious allegations leveled against opposition party CM Omar Abdullah criticizes secret BJP supporters