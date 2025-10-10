जेके राज्यसभा चुनावः चौधरी मुहम्मद रमजान, शम्मी ओबेराय और सज्जाद किचलू को नेकां ने मैदान में उतारा, कांग्रेस को चौथी सीट, जानिए भाजपा प्रत्याशी कौन?
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: October 10, 2025 16:22 IST2025-10-10T16:21:09+5:302025-10-10T16:22:28+5:30
JK Rajya Sabha elections: नेकां महासचिव अली मुहम्मद सागर ने कहा कि पार्टी ने तीन उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं और वर्तमान में चौथी सीट के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है।
जम्मूः नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) ने शुक्रवार को आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। चौधरी मुहम्मद रमजान, शम्मी ओबेराय और सज्जाद किचलू को चुनाव लड़ने के लिए नामित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आज देर रात तक अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे सकती है। एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए, नेकां महासचिव अली मुहम्मद सागर ने कहा कि पार्टी ने तीन उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं और वर्तमान में चौथी सीट के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है।
सागर ने बताया कि हमने एक सीट खाली रखी है और कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है। नेकां नेताओं ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या वे तीन सुरक्षित सीटों में से एक को कांग्रेस के लिए छोड़ने का इरादा रखते हैं या उन्हें एक प्रतिस्पर्धी सीट देने का इरादा रखते हैं जहां भाजपा को बढ़त हासिल है। चौथी सीट के लिए गठबंधन के पास 24 वोट हैं, जबकि भाजपा के पास 28 वोट हैं।
इस बीच भाजपा की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सबसे आगे चल रहे हैं। इस दौड़ में अन्य उम्मीदवारों में सुनील सेठी (जम्मू कश्मीर भाजपा इकाई के मुख्य प्रवक्ता), निर्मल सिंह (पूर्व उपमुख्यमंत्री) और सत शर्मा (प्रदेश अध्यक्ष) शामिल हैं। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि भाजपा तीसरी सीट के लिए केवल एक उम्मीदवार उतारेगी।
जहां दो सीटों के लिए संयुक्त चुनाव होगा या सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन को प्रतीकात्मक चुनौती देने के लिए अन्य दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस मुख्यभूमि जम्मू से अपना उम्मीदवार उतार सकती है, जहां पार्टी ने 2014 के बाद से किसी भी चुनाव में कोई सीट नहीं जीती है।
उनके अनुसार, उदय भानु चिब (भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष) और रमन भल्ला (पूर्व मंत्री) टिकट के प्रमुख दावेदार बनकर उभरे हैं। चिब, गुलाम नबी आजाद के बाद, जो 1980 में इस पद पर थे, जम्मू और कश्मीर से भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं।
उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री और हिमाचल प्रदेश के अरनी विश्वविद्यालय से एमबीए किया है। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि गुलाम अहमद मीर (विधायक) को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।