नौगाम पुलिस स्टेशनः विस्फोट से कई घर क्षतिग्रस्त, करोड़ों का नुकसान, 9 की मौत और 27 घायल

जम्मूः नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर देर रात हुए विस्फोट से पूरे इलाके में भीषण सदमे की लहर दौड़ गई, जिससे कम से कम दो रिहायशी घरों को भारी नुकसान हुआ। पुलिस स्टेशन के पास रहने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उन्हें लगा कि उनके घर ढह गए हैं। परिवारों ने बताया कि घरों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें टूटी खिड़कियां, टूटे हुए अंदरूनी हिस्से, छत के पैनल उखड़ गए और रसोई की अलमारियाँ ढह गईं। प्रभावित महिलाओं में से एक ने पत्रकारों को बताया कि विस्फोट की तीव्रता इतनी तीव्र थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी।

उसने बताया कि हमें लगा कि पूरा घर गिर गया है और हम उसके नीचे दब गए हैं। अंदर का सब कुछ बिखर गया। नुकसान करोड़ों में है। उसने आगे बताया कि कुछ कैदियों को चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आवासीय ढांचों पर असर कई कमरों में दिखाई दे रहा था, दीवारें टूट गईं, फर्नीचर नष्ट हो गया और घरेलू उपकरण मलबे में तब्दील हो गए।

स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक हुए धमाके से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और दहशत फैल गई, जिससे परिवारों को अंधेरे में ही बाहर निकलना पड़ा। पुलिस सूत्रों के अनुसार, विस्फोट उस समय हुआ जब एक फोरेंसिक टीम, अधिकारियों और स्थानीय तहसीलदार के साथ, पहले से जब्त की गई बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का निरीक्षण कर रही थी।

अधिकारियों का कहना है कि यह घटना आकस्मिक थी और किसी आतंकवादी गतिविधि से संबंधित नहीं थी। नौगाम पुलिस स्टेशन को भी भारी नुकसान हुआ है। इमारत के कई हिस्से खंडहर में तब्दील हो गए हैं, जिनमें निरीक्षण कक्ष और आस-पास के कार्यालय शामिल हैं जहां जब्त सामग्री रखी गई थी।

छत के कुछ हिस्से ढह गए, खिड़कियों के शीशे उड़ गए और कार्यालय उपकरण नष्ट हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नुकसान की पूरी सीमा का पता लगाने के लिए स्टेशन का संरचनात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है। अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान विस्फोट कैसे हुआ, यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

