Independence Day: जश्न-ए-आजादी पर श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने फहराए तिरंगे, देखें वीडियो

Highlights 15 अगस्त के दिन लोग तिरंगा हाथ में लिए लाल चौक पर एकत्रित हुए लाल चौक में ही मार्शल आर्ट के छात्रों ने अपनी प्रस्तुति देकर आजादी का जश्न मनाया उपराज्यपाल बोले - नए जम्मू-कश्मीर में युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए की जा रही है जमीन तैयार

श्रीनगर: देश आज आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। जगह-जगह तिरंगा फहराए जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में भी लोगों ने तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। 15 अगस्त के दिन लोग तिरंगा हाथ में लिए लाल चौक पर एकत्रित हुए। इसके साथ ही यहां मार्शल आर्ट के छात्रों ने अपनी प्रस्तुति देकर आजादी का जश्न मनाया।

वहीं श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, तीन साल पहले, पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर में आधुनिक आर्थिक और सामाजिक विकास का दीप जलाया। यहां एलजी सिन्हा राज्य धारा 370 और 35 ए को हटाने का जिक्र कर रहे थे।

उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, हमने पिछले वित्तीय वर्ष में पांच बार की गति से 50,726 परियोजनाओं को पूरा किया। उपराज्यपाल ने कहा, नए जम्मू और कश्मीर में, युवाओं के सपनों और आशाओं को साकार करने के लिए 21 वीं सदी की जमीन तैयार की जा रही है।

